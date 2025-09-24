Navratri

अकरम अभिषेक का वीडियो पोस्ट कर पाक क्रिकेटर ने साधा इरफान पर निशाना

WD Sports Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (15:57 IST)
इरफान पठान ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के खिलाड़ी मैदान पर गाली गलौच शुरु नहीं करते लेकिन जवाब देने में भी पीछे नहीं रहते।

इस पर पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर माजिद मजीद ने इरफान की आलोचना कर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिग्गज पूर्व पाक के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वसीम अकरम अभिषेक शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो 21 सितंबर का नहीं है। यह वीडियो इस साल फरवरी 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में खेली गई चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 का वीडियो है जब अभिषेक शर्मा टीम इंडिया को चियर करने दुबई गए थे।

उन्होंने पहले इरफान पठान को वसीम अकरम के पैरों की धूल कहा और फिर कहा कि वह लोग भी अभिषेक शर्मा जैसे युवा प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स का सम्मान करते हैं लेकिन मैदान पर गाली गलौच खुद अभिषेक शर्मा ने शुरु की थी।
गौरतलब है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में इरफ़ान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुखरता से बात रखी।

पठान का मानना ​​था कि भारत मैदान पर शालीनता बनाए रखने में खुश है, भले ही वे हाथ न मिलाएँ, वे कभी भी बेतुकी आक्रामकता नहीं दिखाएँगे। "भारतीय क्रिकेटरों पर कभी कोई असर नहीं पड़ता। हम कभी कुछ नहीं कहते। हम चुपचाप अपना क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि अगर आप कुछ कहेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलियाई हों या पाकिस्तानी। हम जवाब देंगे। हम अपने बल्ले से जवाब देंगे, और हम आपको जवाब देंगे।"
पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया, "भारत जीतता है, भारत आगे बढ़ता है। यही भारत का जादू है। लेकिन कल हमें काफ़ी आक्रामकता और मज़ाक देखने को मिला, यहाँ तक कि अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं।" "इसलिए सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप बोलते रहिए, हम जीतते रहेंगे। यह एक सीधा संदेश है।"

