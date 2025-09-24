Navratri

जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटना, सेना के 5 जवान घायल, छुट्टियों पर जा रहे थे घर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मेंढर/पुंछ , बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (14:24 IST)
Poonch Jammu and Kashmir News : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सेना के 5 जवान घायल हो गए। वाहन पुंछ के दारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था तभी सुबह करीब साढ़े 7 बजे यह सड़क से फिसल गया। घायल सैनिक बालनोई नांगी टेकरी पर तैनात थे। ये जवान छुट्टियों पर अपने घर जाने के लिए एक कैब से रवाना हुए थे। घायल हुए जवानों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों और घाटी में बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में एलओसी की रक्षा करती है। 
 
खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सेना के 5 जवान घायल हो गए। वाहन पुंछ के दारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था तभी सुबह करीब साढ़े सात बजे यह सड़क से फिसल गया। घायल सैनिक बालनोई नांगी टेकरी पर तैनात थे।
जब यह दुर्घटना हुई तब सेना के ये जवान छुट्टी पर थे। ये जवान छुट्टियों पर अपने घर जाने के लिए एक कैब से रवाना हुए थे। वाहन पुंछ के दारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था तभी सुबह करीब साढ़े सात बजे यह सड़क से फिसल गया। घायल सैनिक बालनोई नांगी टेकरी पर तैनात थे। 
 
दुर्घटना में घायल हुए जवानों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों और घाटी में बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की रक्षा करती है।
ड्रोन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष ड्रोनरोधी उपकरण तैनात किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद सुरक्षाबल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों, उनके ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं।
