जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटना, सेना के 5 जवान घायल, छुट्टियों पर जा रहे थे घर

Poonch Jammu and Kashmir News : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सेना के 5 जवान घायल हो गए। वाहन पुंछ के दारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था तभी सुबह करीब साढ़े 7 बजे यह सड़क से फिसल गया। घायल सैनिक बालनोई नांगी टेकरी पर तैनात थे। ये जवान छुट्टियों पर अपने घर जाने के लिए एक कैब से रवाना हुए थे। घायल हुए जवानों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों और घाटी में बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में एलओसी की रक्षा करती है।

