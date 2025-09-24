लेह में Zen-Z पीढ़ी सड़क पर, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने के लिए हिंसक प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय जलाया

लेह में BJP कार्यालय ने आग लगा दी गई



लद्दाख के लोग कई दिन से मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.



प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलवाई गई, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया.

प्रदर्शनकारी छात्रों का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, लद्दाख के लोगों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। वे चाहते हैं कि स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्हें डर है कि बाहरी लोगों की बढ़ती घुसपैठ से लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और भूमि पर दबाव पड़ेगा। छठी अनुसूची के तहत, वे अपनी भूमि और पर्यावरण को बाहरी हस्तक्षेप से बचा पाएंगे।लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रहे हैं। लेह में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा दफ्तर में घुसने की कोशिश की। इसके बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लेह में BJP कार्यालय में आग लगा दी। लद्दाख में लोग कई दिन से मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाईं। इसके बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया।