कश्‍मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बीएसएफ ने 1 पाकिस्तानी को पकड़ा

सुरेश एस डुग्गर

जम्‍मू , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (10:48 IST)
Encounter in Kulgam Kashmir : कश्‍मीर के कुलगाम इलाके के जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत 2 जवान जख्‍मी हो गए। इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान आमिर डार के रूप में हुई है। दूसरी ओर बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस, सेना की 9 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम द्वारा आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई।
ALSO READ: जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर
अधिकारी ने कहा, जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान के पास पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आखिरी रिपोर्ट आने तक गोलीबारी जारी थी, जबकि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाबल भेजा गया है। गोलीबारी में सेना के एक अधिकारी समेत दो जवानों के जख्‍मी होने की खबर है।
पाकिस्तानी नागरिक हिरासत में : दूसरी ओर सीमा सुरक्षाबलों ने देर रात जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ कर्मियों ने कल देर रात एक सीमा स्तंभ के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं और उसके बाद एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की जानकारी का इंतज़ार है।
