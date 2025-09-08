ganesh chaturthi

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नवारो का फैक्ट चेक कर एलन मस्क ने सिखाया सबक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (10:24 IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो और एलन मस्क के बीच विवाद खड़ा हो गया है। नवारो सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में लगे हैं, लेकिन एक्स ने एक फैक्टचेक करके नवारो की पोल खोल दी है। इस पर पीटर नवारो भड़क गए। एक्स के मालिक एलन मस्क ने नवारो की बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि एक्स पर सभी की बात सुनी जाती है और लोग ही विचारधारा तय करते हैं। एलन मस्क ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही कहानी तय करते हैं। आप बहस के सभी पक्ष सुनते हैं। कम्युनिटी नोट्स हर किसी को सुधारते हैं, कोई नई बात नहीं है, नोट्स, डेटा और कोड सब सार्वजनिक हैं। ग्रोक अतिरिक्त फैक्ट-चेकिंग करता है। दरअसल ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो आए दिन भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। उन्होंने टैरिफ के मामले पर भी भारत को कई बार गलत ठहराया। नवारो ने अपनी पोस्ट का फैक्ट चेक होने के बाद एक्स को भला-बुरा कहा। उन्होंने कहा, वाह! एलन मस्क लोगों के पोस्ट में प्रोपगैंडा को जगह दे रहे हैं। यह बकवास नोट बिल्कुल वैसा ही है। भारत सिर्फ फायदे के लिए रूस से तेल खरीदता है।


12:10 PM, 8th Sep
लाल किला से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोने का कलश बरामद : लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क से चोरी हुए एक करोड़ रुपए के कलश के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किया गया सोने का कलश भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि यह वारदात 3 सितंबर को सुबह 9:20 से 10:00 बजे के बीच हुई थी। लाल किले के 15 अगस्त पार्क स्थित जैन धार्मिक पंडाल से सोने का रत्नजड़ित कलश चोरी हो गया था। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार जैन ने एफआईआर में बताया था कि भीड़भाड़ के दौरान कलश मंच से गायब हो गया। चोरी हुई वस्तुओं में सोने का बड़ा कलश और नारियल (कुल वजन लगभग 760 ग्राम) तथा हीरे, माणिक और पन्नों से जड़ा छोटा कलश (करीब 115 ग्राम) शामिल थे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई थी।

11:45 AM, 8th Sep
मस्जिद से पथराव, प्रतिमा के पास थूका, तनाव, 144 लागू : कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के मस्जिद से जुलूस पर पथराव किया गया। वहीं शिवमोग्गा में गणेश प्रतिमा के पास थूकने को लेकर बवाह हुआ है। मांड्या में बवाल की शुरुआत उस समय हुई जब गणपति विसर्जन के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कथित तौर पर मस्जिद से पथराव किया गया है। मस्जिद से पथराव के बाद शोभा यात्रा में शामिल युवकों ने भी मस्जिद पर हमला कर दिया। इस वजह से दोनों समुदाय के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने स्थिति को संभाला। पूरे इलाके में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस की अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है। दो गुटों के बीच आपसी झड़प के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना भी आ रही है। पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गणपित विसर्जन के दौरान किए गए पथराव की भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा दी की है। साथ ही पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का आरोप भी लगाया है।

11:10 AM, 8th Sep
जम्मू-कश्मीर में सेना ने आतंकी को किया ढेर : जम्मू-कश्मीर में सोमवार को सुबह-सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। कुलगाम में एक आतंकी ढ़ेर कर दिया गया है और ऑपरेशन जारी है। जम्मू-कश्मीर से सोमवार को सुबह-सुबह बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के कुलगाम इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढ़ेर कर दिया है। मारे गए आतंकवादी की लाश सेब के बाग में पड़ी है। उसकी तस्वीर भी सामने आई है। सेना इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, कुलगाम में जारी एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। कुलगाम के गुड्डार वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान कथित तौर पर कुछ गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं थी। फिर इलाके की घेराबंदी कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाके में दो आतंकवादी फंसे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एसओजी ऑपरेशन में जुटी हुई है। एक आतंकवादी का शव सेब के बाग में पड़ा हुआ है। मारे गए आतंकी की पहचान अभी बाकी है।

10:29 AM, 8th Sep
पाकिस्तान में 150 में लोकेशन, 600 में फोन टैप : पाकिस्तान में फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सरकार के मंत्री और अधिकारियों का डेटा कौड़ी के भाव में बिक रहे हैं। लोकेशन के लिए संदिग्ध सिर्फ 150 रुपए (भारतीय) ले रहे हैं। सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। पाकिस्तान में मंत्री, राजनेता, अधिकारी और प्रभावशाली लोगों के फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मंत्रियों के फोन की लोकेशन 500 रुपए (पाकिस्तानी) में मिल जा रही है, जो भारतीय रुपया सिर्फ 155 है। पाकिस्तान में इस रिपोर्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है. पहले से ही कई मंत्री और नेता फोन टैप होने का आरोप लगाते रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 हजार से प्रभावशाली लोगों के फोन रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं, 600 रुपए में फोन रिकॉर्ड : एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक साइबर हैकर्स 600 रुपए (2000 पाकिस्तानी रुपए) लेकर फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका डेटा संबंधित पक्ष को भी आसानी से दे दे रहे हैं। विदेश जाने पर भी नेताओं और मंत्रियों का फोन आसानी से टैप किया जा रहा है। इसके लिए करीब 1000 रुपए (3000 पाकिस्तानी रुपए) लिए जा रहे हैं।

10:29 AM, 8th Sep
हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है : Donald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए. ट्रंप ने हमास को सख्त वॉर्निंग दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने रविवार को वॉर्निंग देते हुए कहा कि हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए। ट्रंप ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट भी शेयर की है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने तो मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए। ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास से गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते को स्वीकार करने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने कहा, ''हर कोई बंधकों को घर वापस लाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो! इजराइलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं। अब हमास के भी मानने का समय आ गया है। मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं माने तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब और नहीं! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद''

