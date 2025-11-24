Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी से भी मार्को ने निकाली टीम इंडिया की जान

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (13:41 IST)
INDvsSA 93 रन बनाकर अपना शतक चूक चुके मार्को जानसेन ने आज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भी टीम इंडिया की जान नहीं बक्शी। 7 छक्के और 6 चौके लगाने वाले मार्को जानसेन ने भारत के खिलाफ द.अफ्रीका को 489 रनों तक पहुंचाने में मदद की।आज उन्होंने गेंदबाजी में अहम विकेट निकालकर भारतीय टीम को गेंद से परेशान किया।इसके अलावा उन्होंने एक बेहतरीन कैच भी लिया।

भारत के खिलाफ रविवार को जानसेन अपने शतक से 7 रनों से चूक गए थे और कुलदीप की गेंद पर अपनी गिल्लियां गंवा बैठे थे।यानसन ने भारतीय स्पिनरों को निशाने पर रखकर 91 गेंद पर छह चौकों और सात छक्कों की मदद से 93 रन की तूफानी पारी खेली।

यानसेन ने रविंद्र जड़ेजा की गेंद पर 3, कुलदीप यादव पर 3 और सिराज की गेंद पर 1 बार छक्का लगाया। वहीं बुमराह की 2 गेंदो पर उन्होंने चौके लगाए। आज उन्होंने भारतीय पारी के कुछ अहम विकेट लिए, उन्होंने ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नीतिश कुमार रेड्डी और रविंद्र जड़ेजा का विकेट लिया।

कप्तान ऋषभ पंत (07) का आउट होना सबसे निराशाजनक रहा क्योंकि दिन जब मुश्किल में थी तब उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने यानसन की उठती गेंद पर बेवजह शॉट लगाने के प्रयास में विकेटकीपर को कैच दिया। इसके बाद यानसन ने दोनों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (06) और नीतीश कुमार रेड्डी (10) को भी अपनी शॉर्ट पिच गेंदों पर पेवेलियन की राह दिखाई।

ध्रुव जुरेल (00) को चायकाल से ठीक पहले यानसन की गेंंद पर पुल करने की जरूरत नहीं थी। गेंद उम्मीद के मुताबिक गति से नहीं आई और गलत टाइमिंग से किए गए पुल को महाराज ने कैच में बदल दिया।


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराकर जीता Rising Asia Cup

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels