पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराकर जीता Rising Asia Cup

BANvsPAK पाकिस्तान ए शाहीन ने राइजिंग एशिया कप में बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर राइजिंग एशिया कप में कब्जा जमा लिया। बांग्लादेश ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को 20 ओवर में 125 रनों पर समेट दिया।







Presenting to you the of the #DPWorldAsiaCupRisingStars2025 #BANvPAK #ACC pic.twitter.com/nQVIpigFUM — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 23, 2025 बांग्लादेश भी 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना पाई। इस कारण विजेता का फैसला सुपर ओवर से हुआ। यह टूर्नामेंट में दूसरी बार हुआ जब मैच का फैसला सुपर ओवर से तय हुआ। इससे पहले भारत बनाम बांग्लादेश का सेमीफाइनल भी सुपर ओवर से तय हुआ था।



पाक की ओर से सर्वाधिक 38 रन मसूद ने बनाए वहीं भारत के खिलाफ जीत के हीरो रहे रिपॉन मंडल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए हबीबुल ने 26 रन बनाए लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अहम भूमिका निभाने वाले सूफियान मुकिम ने 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए।

पाकिस्तान के लिए सुपर ओवर करने डानियान आए और उन्होंने सकलैन को अपनी ही गेंद पर लपक लिया। बांग्लादेश को सिर्फ एक वाइड का चौका मिला और फिर सकलैन ने जिशान की गिल्लियां उड़ा दी। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में 7 रन रिपॉन मंडल के एकमात्र ओवर में बना लिए।