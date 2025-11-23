मौलाना मदनी ने उगला जहर, कांग्रेस नेता ने किया समर्थन, भाजपा नाराज

maulana madani controversial statement : मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह के चांसलर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन पर मुसलमान होने की वजह से कारवाई की गई। मदनी ने ये भी कहा कि अगर मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। मदनी के बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान का समर्थन किया तो भाजपा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई।

मदनी ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंदन का मेयर बन सकता है, एक खान भारत में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत सरकार मुस्लिमों को दबाना चाहती है।

क्या बोले उदित राज : कांग्रेस नेता उदित राज ने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि दलितों और ओबीसी को भी नियुक्त नहीं किया जा रहा हैं। केंद्र सरकार 'सबका साथ सबका विकास' का दावा करती है, लेकिन सिर्फ एक खास जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटी में से किसी में भी मुस्लिम, दलित या ओबीसी वाइस-चांसलर नहीं हैं। वे भारत के 159 शीर्ष संस्थानों से भी गायब हैं।

उदित राज ने दावा किया कि संघ और भाजपा की विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही संस्थानों में नियुक्त किया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हाल ही में, लैटरल एंट्री आईएएस रिक्रूटमेंट में कोई भी अधिकारी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग से नहीं था। यह सरकार मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को बाहर रखती है।'

शाहनवाज हुसैन नाराज : भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद जो आजादी के आंदोलन में शामिल रही उसे ये उम्मीद नहीं हो सकती कि इस तरह का वो बयान देंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। किक्रेट, हॉकी का कप्तान बन सकता है। भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्सल बन सकता है। भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसे अधिकार दिया है और इसकी बहुत सी मिसाले रही हैं लेकिन ये कहना कि कही का वाइस चांसलर नहीं बन सकता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए।

फडणवीस ने दिलाई कलाम की याद : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी के बयान पर कहा कि इस भारत में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए हैं, वे मुस्लिम वर्ग के असली आदर्श हैं। जिन्हें देख कर हमारा भी सिर आदर से झुकता है। वे हमेशा सिर उठाकर जीवन जीते रहे, उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

