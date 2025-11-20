Hanuman Chalisa

दिल्ली ब्लास्ट में NIA ने की 4 और गिरफ्तारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (15:54 IST)
Delhi Blast news in hindi : नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 6 हो गई है।
 
NIA ने चारों आरोपियों को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज, पटियाला हाउस कोर्ट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर हिरासत में लिया। इन आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में हुई है।
 
इन सभी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी। लाल किले के पास आई20 कार में हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। एजेंसी ने जांच के बाद इस हमले को आत्मघाती हमला करार दिया था। 
 
इस मामले में एनआईए ने आमिर राशिद अली को रविवार को गिरफ्तार किया था। वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर का रहने वाला है। एनआईए के अनुसार, आमिर राशिद अली पिछले 6 महीनों से संपर्क में थे और धमाके की योजना के दौरान लगातार बातचीत कर रहे थे।
 
बताया जा रहा है कि कार आमिर के नाम से ही रजिस्टर्ड थी और उसने ही कश्मीर से दिल्ली आकर डॉक्टर उमर को कार मुहैया कराई थी, इस कार में विस्फोटक लगाया गया था। 
 
हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो से पता चलता है कि दिल्ली कार विस्फोट की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी। इस आतंकी हमले ने भारत में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है।
edited by : Nrapendra Gupta 

