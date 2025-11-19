Hanuman Chalisa

Delhi Blast : ED ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को किया अरेस्‍ट, 25 कैंपस पर छापेमारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (00:13 IST)
ED arrests Al Falah University founder : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लाल किला कार विस्फोट मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाले फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के न्यासियों और प्रवर्तकों के खिलाफ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मंगलवार को छापेमारी करने के बाद समूह के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी दिल्ली-एनसीआर में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी के बाद हुई। 
webdunia

यह विश्वविद्यालय लालकिले के पास हुए कार बम धमाके के मामले की जांच के केंद्र में रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कई टीमों ने अल-फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 कैंपस पर छापेमारी की। एजेंसी के अधिकारियों ने दिल्ली के ओखला क्षेत्र में एक कार्यालय पर भी छापा मारा, जहां पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया था। 
मीडिया खबरों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज इसी ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होते हैं, जिन पर सिद्दीकी का पूर्ण नियंत्रण था। ED की पड़ताल में बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। ट्रस्ट में आने वाले पैसे को परिवार की कंपनियों में स्थानांतरित किया गया।
और भी खुलासे हो सकते हैं
मीडिया खबरों के मुताबिक ईडी ने कहा कि दस्तावेज और जब्त की गई राशि साफ बताते हैं कि फंड कैसे गलत तरीकों से ट्रांसफर और इस्तेमाल किए गए काफी सबूत सामने आने के बाद जावेद अहमद सिद्दीकी को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। जावेद अहमद को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया है। ईडी की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

अगला लेख

