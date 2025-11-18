अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED ने कसा शिकंजा, वित्तिय गड़बड़ी का मामला

AL Falah University news in hindi : दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले से तार जुड़ने के बाद हरियाणा की फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ीं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय और दिल्ली के ओखला स्थित कार्यालय समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यूनिवर्सिटी के खिलाफ वित्तिय गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के लिए एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस तक कई जांच एजेंसियां डटी हुई है। वित्तिय गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद ईडी भी एक्शन में आई है। ईडी टीम ये पता लगा रही है कि आखिर यूनिवर्सिटी के खातों में फंडिंग कहां से आ रही थी। देश-विदेश से अब तक यूनिवर्सिटी को कितना फंड मिला है।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी को मिले फंड को कहां-कहां उपयोग किया गया। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई।

बुलडोजर भी चलेगा : हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। फरीदाबाद में प्रशासनिक स्तर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है। आतंकी साजिश के खुलासे के बाद अब जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुली है।

आतंक का फरीदाबाद कनेक्शन : गौरतलब है कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर एक आई20 कार पर हुए आतंकी हमले के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। ब्लास्ट में शामिल डॉ उमर नबी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्‍तार की गई आतंकी डॉ शाहीन का संबंध भी इसी यूनिवर्सिटी से रहा है। इसके बाद फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान श्रीनगर के नौगाम में बड़ा धमाका हुआ था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने साफ किया कि यह साजिश नहीं बल्कि हादसा था।

