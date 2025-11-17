Festival Posters

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, विधायकों की बैठक में क्या बोले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (23:14 IST)
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य आज पारिवारिक विवाद की वजह से खबरों में हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह चरम पर है। पटना के राबड़ी आवास में 'चप्पलकांड' तक हो गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने घोषणा की है कि वो खुद को अपने परिवार से दूर कर रही हैं और राजनीति से भी हट रही हैं।
उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर आरोप भी लगाए। अब इस पूरे मामले लालू परिवार का बयान सामने आया है। पार्टी विधायकों की एक बैठक में लालू प्रसाद ने कहा कि यह एक आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा।
मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूं। बैठक में सर्वसम्मति से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की एकता और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, न कि आंतरिक कलह पर। लालू यादव ने कहा कि यह एक आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझाया जाएगा। मैं इसे संभालने के लिए मौजूद हूं। Edited by : Sudhir Sharma

