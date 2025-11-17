Dharma Sangrah

The Ramnath Goenka Lecture : बिहार चुनाव परिणाम के बहाने पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस को घेरा, क्यों बताया देश के लिए खतरा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (22:33 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने यह सबक सिखाया है कि सरकार से लोगों की आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं और वे अच्छी नीयत वाले राजनीतिक दलों पर भरोसा करते हैं। मोदी ने छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान देते हुए कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें, उनका प्राथमिक ध्यान विकास पर होना चाहिए। 
ALSO READ: Bihar : NDA सरकार में किसे मिलेगा मंत्री पद, क्या बराबर रहेंगे JDU-BJP के मंत्री, LJP (R) को कितने पद
पीएम मोदी ने कहा कि 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन-नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, अब वो कांग्रेस मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस बना चुके हैं। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देशहित को तिलांजलि दे चुकी है। 
 
मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस आज देश के लिए बहुत बड़ी खतरा बनते जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती-पोषती रही है। सिर्फ दूर-दराज के क्षेत्रों और जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद के जड़ों को खाद पानी दिया। Edited by : Sudhir Sharma 

