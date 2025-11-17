तेजस्वी यादव को भाजपा और EC ने जिताया, 2029 में भाजपा 400 पार
कांग्रेस नेता उदित राज का भाजपा पर आरोप, कहा- ये संविधान को भी बदल देंगे
Congress leader Udit Rajs allegation against BJP: कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुनाव राजद नेता तेजस्वी यादव को जानबूझकर जिताया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम पहले से तय था। तेजस्वी को सिर्फ इसलिए जिता दिया गया कि ताकि चुनाव को निष्पक्ष दिखाया जा सके और किसी तरह का बवाल खड़ा नहीं हो।
उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 16वीं लोकसभा में भाजपा सांसद रहे उदित राज ने एएनआई से कहा कि तेजस्वी यादव काफी समय तक पीछे चल रहे थे। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता साबित करने के लिए तेजस्वी यादव को चुनाव जिताया गया। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने कहा कि अब जो भी चुनाव होंगे, उनका परिणाम पहले से तय होगा।
अब चुनाव परिणाम पहले से तय होंगे : उन्होंने कहा कि एसआईआर और ईवीएम का इस्तेमाल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। तेजस्वी शाम तक पीछे रहे थे, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग ने चुनाव को उचित और निष्पक्ष दिखाने के लिए उन्हें जितवा दिया। उदित राज ने कहा कि आने वाले चुनावों के परिणाम भी पहले से ही तय होंगे। ये पहले ही तय कर लेंगे इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी और दूसरों को कितनी देना है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लोग संविधान को नष्ट कर देंगे, बदल देंगे। उदित राज ने कहा कि वोटों की डकैती के दम पर भाजपा 2029 में 400 सीटों के पार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 2027 में 'वन नेशन वन इलेक्शन' भी हो जाए। उल्लेखनीय है कि बिहार चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरी ओर, तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर 14523 वोटों से जीते हैं। उन्हें 118597 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार सतीश यादव को 104065 वोट मिले थे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala