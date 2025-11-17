तेजस्वी यादव को भाजपा और EC ने जिताया, 2029 में भाजपा 400 पार

#WATCH | Delhi | Congress leader Udit Raj says, "RJD leader Tejashwi Yadav did not win the elections, but they (the BJP and the Election Commission of India) ensured his victory, as he was trailing till the evening. To justify and present the elections as fair, they made sure he… pic.twitter.com/ZxMu6YUMxG — ANI (@ANI) November 17, 2025

अब चुनाव परिणाम पहले से तय होंगे : उन्होंने कहा कि एसआईआर और ईवीएम का इस्तेमाल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। तेजस्वी शाम तक पीछे रहे थे, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग ने चुनाव को उचित और निष्पक्ष दिखाने के लिए उन्हें जितवा दिया। उदित राज ने कहा कि आने वाले चुनावों के परिणाम भी पहले से ही तय होंगे। ये पहले ही तय कर लेंगे इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी और दूसरों को कितनी देना है।