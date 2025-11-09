बंगाल में चाय की दुकानों पर फॉर्म बांट रहे थे BLO, चुनाव आयोग ने लिया एक्शन

West Bengal SIR news : पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए घर घर फॉर्म वितरण का कार्य जोरों से चल रहा है। इस बीच राज्य में कुछ बीएलओ पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए गणना प्रपत्र घर-घर जाकर बांटने की के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से वितरित करने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 8 बीएलओ को नोटिस जारी किया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।

सभी जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बीएलओ चुनावी मानदंडों के अनुसार प्रत्येक मतदाता के घर जाकर प्रपत्र वितरित और एकत्र करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि बमतदाता सूची के एसआइआर की प्रक्रिया के तहत आनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आइडी का लिंक होना जरूरी है। मोबाइल नंबर या ईमेल आइडी लिंक्ड नहीं होने पर आनलाइन प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।

edited by : Nrapendra Gupta