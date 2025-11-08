Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्‍ली में मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग, 500 झुग्गियां जलकर खाक, सड़क पर आए सैकड़ों लोग

Advertiesment
हमें फॉलो करें Massive fire broke out near Rithala Metro Station in Delhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (13:32 IST)
Delhi fire incident case : राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गी बस्ती में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिसने करीब 500 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। 20 से अधिक दमकल की गाड़ियां रातभर आग बुझाने में लगी रहीं। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को अपना सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। आखिरकार सुबह होते-होते दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया।
 
खबरों के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गी बस्ती में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिसने करीब 500 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। 20 से अधिक दमकल की गाड़ियां रातभर आग बुझाने में लगी रहीं।
ALSO READ: कुरनूल में चलती बस में लगी भीषण आग, कई यात्रियों ने कूद कर बचाई जान, 20 लोगों की मौत
आखिरकार सुबह होते-होते दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया।  आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को अपना सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हादसे की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग ने फौरन मोर्चा संभाला।

बचाव अभियान के दौरान कुछ फायर ब्रिगेड के जवान भी घायल हो गए। खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच में आग के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि यह शॉर्ट सर्किट या खाना पकाने के दौरान लापरवाही से आग भड़क सकती है। यह आग लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैल गई थी। डीसीएफओ एसके दुआ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रातभर मौके पर मौजूद रहे।
ALSO READ: जैसलमेर में बस में आग लगने से कई दर्दनाक मौतें, 40 जख्मी
बचाव अभियान में पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, कैट्स एंबुलेंस और अन्य एजेंसियां मुश्तैदी से जुटीं रहीं। अग्निशमन विभाग के अधिकारी एसके दुआ के मुता‍बिक, हमें सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर रवाना कर दी गईं। बस्ती की झोपड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए कुल 29 वाहन तैनात किए गए। हमारी टीमों ने कड़ी मेहनत की।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार, जंगलराज ने किया बर्बाद, आखिरी 2 सभाओं में क्या बोले पीएम मोदी?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels