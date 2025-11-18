Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में मंगलवार को भी जहरीली धुंध की एक परत छाई हुई है। अक्षरधाम से आनंद विहार तक कई इलाकों में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में है। पल पल की जानकारी...08:05 AM, 18th NovCPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, अक्षरधाम के पास AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 381, आनंद विहार का AQI 365 और गाजीपुर इलाके का AQI 345 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है।08:05 AM, 18th Novदिल्ली आतंकी विस्फोट मामला : हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के ओखला (दिल्ली) कार्यालय पर केंद्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी जारी है।