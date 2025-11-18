08:05 AM, 18th Nov

CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, अक्षरधाम के पास AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 381, आनंद विहार का AQI 365 और गाजीपुर इलाके का AQI 345 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है।