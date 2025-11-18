Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली की हवा बहुत खराब, क्या है अक्षरधाम और आनंद विहार का AQI

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi pollution

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (08:02 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में मंगलवार को भी जहरीली धुंध की एक परत छाई हुई है। अक्षरधाम से आनंद विहार तक कई इलाकों में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में है। पल पल की जानकारी...


08:05 AM, 18th Nov
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, अक्षरधाम के पास AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 381, आनंद विहार का AQI 365 और गाजीपुर इलाके का AQI 345 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है।

08:05 AM, 18th Nov
दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला : हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के ओखला (दिल्ली) कार्यालय पर केंद्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी जारी है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

और कठिन हुई शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की राह

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels