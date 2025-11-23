Hanuman Chalisa

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और आतंकी गिरफ्तार, कश्मीर से SIA ने किया अरेस्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 23 नवंबर 2025 (10:57 IST)
Delhi Blast news in hindi : दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से एक और आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को श्रीनगर के बटमालू इलाके से तुफैल नियाज भट को गिरफ्तार किया। 
 
बताया जा रहा है कि तुफैल नियाज भट पुलवामा के औद्योगिक एस्टेट में एसी टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। एसआईए ने कड़ी पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है।
 
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती के नेतृत्व में एसआईए ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले तीन संदिग्धों (आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद) को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया वह पूर्व पैरा-मेडिक था और अब इमाम है।
 
गौरतलब है कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस आत्मघाती हमले में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी मारा गया था। इस मामले की जांच करते हुए एनआईए ने फरीदाबाद, लखनऊ और कश्मीर से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है।  
edited by : Nrapendra Gupta 

