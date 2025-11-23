08:20 AM, 23rd Nov

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए इसे लोकतंत्र का आदर्श बताया। थरूर का कहना है कि भारत में चुनावों के बाद भी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर राष्ट्रहित में काम करना चाहिए।