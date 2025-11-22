Dharma Sangrah

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (19:27 IST)
Teacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।
वडोदरा में चल रहे के काम के बीच आज एक और कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद कर्मचारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। 
वडोदरा शहर के प्रताप स्कूल में BLO असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान दुखद मौत हो गई है। राज्य में 4 दिनों में 4 मौतें हो चुकी हैं। मृत महिला का नाम उषाबेन इंद्रसिंह सोलंकी (उम्र 50) है, जो गोरवा महिला ITI में काम करती थीं और आज सुबह कड़क बाजार में प्रताप स्कूल में ड्यूटी पर थीं। 
 
उषाबेन असिस्टेंट के तौर पर काम करते समय अचानक गिर पड़ीं। इसके बाद, उन्हें इलाज के लिए सयाजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक  दिनभर काम में व्यस्त रहने, लगातार खड़े रहने और तापमान बढ़ने के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई। 
BLO असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने यह काम न देने की रिक्वेस्ट भी की थी। वह आज शहर के करतार बाजार में प्रताप स्कूल में ड्यूटी पर थी। काम के दौरान वह अपने सुपरवाइजर का इंतज़ार कर रही थी। उसी दौरान वह अचानक बेहोश हो गई और ऐसा लग रहा है कि उसे अटैक आ गया। Edited by : Sudhir Sharma

