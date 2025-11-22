Dharma Sangrah

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (18:14 IST)
Bihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

AIMIM चीफ औवेसी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। अमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहेगा? सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है।
सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना होगा। बिहार के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है। यह राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। हर साल कोसी नदी के उफान से यहां बाढ़ आती है। सीमांचल की लगभग 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है।  चुनाव परिणाम के बाद असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीमांचल की जनता के बीच पहुंचे हैं। धन्यवाद या आभार व्यक्त करने पहुंचे ओवैसी ने शनिवार को नीतीश सरकार को समर्थन देने की मंशा व्‍यक्‍त करते हुए बड़ा बयान दिया है। Edited by : Sudhir Sharma

