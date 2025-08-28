ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की फिर सर्जरी, स्किन कैंसर से लगातार लड़ाई

Michael Clarke Facebook

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) की त्वचा कैंसर की छठी सर्जरी हुई है। उनकी यह सर्जरी नाक से एक घाव को हटाने के लिए हुई है। विश्व कप 2015 विजेता कप्तान 44 वर्षीय क्लार्क ने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन के बाद की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लोगों से नियमित रूप से त्वचा की जांच को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां सूर्य की किरणों का संपर्क अधिक होता है।