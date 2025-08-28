Dharma Sangrah

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की फिर सर्जरी, स्किन कैंसर से लगातार लड़ाई

WD Sports Desk

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (11:07 IST)
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) की त्वचा कैंसर की छठी सर्जरी हुई है। उनकी यह सर्जरी नाक से एक घाव को हटाने के लिए हुई है। विश्व कप 2015 विजेता कप्तान 44 वर्षीय क्लार्क ने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन के बाद की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लोगों से नियमित रूप से त्वचा की जांच को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां सूर्य की किरणों का संपर्क अधिक होता है।
 
क्लार्क ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘त्वचा कैंसर वास्तविक है! खासकर ऑस्ट्रेलिया में। आज मेरी नाक से एक और घाव काट दिया गया। अपनी त्वचा की जांच करवाने के लिए एक दोस्ताना रिमाइंडर। रोकथाम इलाज से बेहतर है लेकिन मेरे मामले में, नियमित जांच और जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है।’’

क्लार्क को पहली बार 2006 में उनके खेल करियर के दौरान त्वचा कैंसर का पता चला था और तब से वह कई बार सर्जरी करा चुके हैं। 2019 में उनके माथे सहित तीन घावों को हटाया गया था।


 
वर्ष 2023 में उनके सीने से ‘बेसल सेल कार्सिनोमा’ हटाए जाने के बाद उन्हें 27 टांके लगाने पड़े जिसके बाद उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई त्वचा कैंसर फाउंडेशन के साथ साझेदारी की।
 
क्लार्क ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया को एकदिवसीय विश्व कप खिताब दिलाने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।  (भाषा)

