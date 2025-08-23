इंदौर करेगा 5 मुकाबलों की मेजबानी, मध्यप्रदेश की इस बेटी से डर के रहेंगी अंग्रेजी महिला खिलाड़ी

ICC Women's World Cup : भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आगामी ICC महिला विश्व कप 2025 के 5 मुकाबलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित आयोजन को सफल बनाने के लिए शहर के होलकर स्टेडियम में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी।