कप्तान मार्श भी चोटिल, स्टीव स्मिथ को मिल सकता है T-20I विश्वकप खेलने का मौका



SMITH COMING FOR T20 WORLD CUP.



- Mitchell Marsh ruled out of the match against Ireland due to testicular bleeding.



क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक बयान में कहा गया, "उन्हें (मार्श) लगातार दर्द और बेचैनी हो रही है, जिससे उनका मूवमेंट रुक रहा है।स्कैन से टेस्टिकल में अंदरूनी ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है, और उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। उनकी वापसी लक्षणों के ठीक होने और मेडिकल सलाह से तय होगी। "स्टैंडबाय खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ ज़रूरत पड़ने पर श्रीलंका जाकर मौसम के हिसाब से ढलने और तैयारी करने के लिए कवर के तौर पर जाएंगे।"



मार्श के न होने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती मैच के लिए सिर्फ़ 12 खिलाड़ियों में से चुना, जोश हेजलवुड को अभी तक टीम में ऑफिशियली रिप्लेस नहीं किया गया है और टिम डेविड को हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण शुक्रवार को ज़िम्बाब्वे के मैच के लिए रोक दिया गया है, जिससे उनका बीबीएल खत्म हो गया था। सीन एबॉट हैं, लेकिन एक ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर और अभी तक टीम का ऑफिशियल हिस्सा नहीं हैं।

स्मिथ, जिन्होंने अपना आखिरी टी20 फरवरी 2024 में खेला था, अब ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के एक कदम और करीब हैं, उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के साथ अपने बीबीएल कैंपेन के दौरान एक मजबूत दावेदारी पेश की थी, जहां उन्होंने छह मैचों में 59.80 की औसत और 167.97 के स्ट्राइक-रेट से 299 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट की तैयारी कई चोटों की वजह से प्रभावित हुई है, जिसमें हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों शुरुआती टीम से बाहर हो गए हैं।

