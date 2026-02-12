rashifal-2026

कप्तान मार्श भी चोटिल, स्टीव स्मिथ को मिल सकता है T-20I विश्वकप खेलने का मौका

WD Sports Desk

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (14:00 IST)
स्टीवन स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की T 20I वर्ल्ड कप टीम में कवर के तौर पर बुलाया गया है, क्योंकि कप्तान मिशेल मार्श आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच से बाहर हो गए थे। मार्श को इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान ग्रोइन में चोट लगी थी, जिससे टेस्टिकुलर ब्लीडिंग हुई है। मार्श ने मंगलवार को तय समय पर मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन कोलंबो में टॉस से ठीक 15 मिनट पहले उनके मैच से बाहर होने की खबर आई।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक बयान में कहा गया, “उन्हें (मार्श) लगातार दर्द और बेचैनी हो रही है, जिससे उनका मूवमेंट रुक रहा है।स्कैन से टेस्टिकल में अंदरूनी ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है, और उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। उनकी वापसी लक्षणों के ठीक होने और मेडिकल सलाह से तय होगी। “स्टैंडबाय खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ ज़रूरत पड़ने पर श्रीलंका जाकर मौसम के हिसाब से ढलने और तैयारी करने के लिए कवर के तौर पर जाएंगे।”

मार्श के न होने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती मैच के लिए सिर्फ़ 12 खिलाड़ियों में से चुना, जोश हेजलवुड को अभी तक टीम में ऑफिशियली रिप्लेस नहीं किया गया है और टिम डेविड को हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण शुक्रवार को ज़िम्बाब्वे के मैच के लिए रोक दिया गया है, जिससे उनका बीबीएल खत्म हो गया था। सीन एबॉट हैं, लेकिन एक ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर और अभी तक टीम का ऑफिशियल हिस्सा नहीं हैं।
स्मिथ, जिन्होंने अपना आखिरी टी20 फरवरी 2024 में खेला था, अब ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के एक कदम और करीब हैं, उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के साथ अपने बीबीएल कैंपेन के दौरान एक मजबूत दावेदारी पेश की थी, जहां उन्होंने छह मैचों में 59.80 की औसत और 167.97 के स्ट्राइक-रेट से 299 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट की तैयारी कई चोटों की वजह से प्रभावित हुई है, जिसमें हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों शुरुआती टीम से बाहर हो गए हैं।

