Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






T20I WC से 9 महीने पहले स्टार्क का संन्यास, यह 2 बड़े कारण बने वजह

वनडे विश्व कप और टेस्ट पर फोकस रखने के लिए स्टार्क का टी20 से संन्यास

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mitchell Star

WD Sports Desk

, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (13:50 IST)
मिचेल स्टार्क ने अगले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त टेस्ट कार्यक्रम और 2027 के वनडे विश्व कप को प्राथमिकता देने के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है।35 वर्षीय स्टार्क ने 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और यूएई में 2021 टी20 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आखिरी बार कैरेबियन में 2024 विश्व कप में इस प्रारूप में खेला था। उनके 79 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वर्तमान में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे स्थान पर रखते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देकर 4 विकेट लेना है जो उन्होंने 2022 में वेस्टइंडीज के ख़िलाफ किया था।

स्टार्क ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी20 मैच के हर मिनट का आनंद लिया है, ख़ासकर 2021 विश्व कप में, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम जीते, बल्कि इसलिए भी कि हम एक अविश्वसनीय ग्रुप में थे और उस दौरान जो मजा आया वह शानदार था।"

2026 के मध्य से ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में एक व्यस्त दौर का सामना करना पड़ेगा जिसमें बांग्लादेश के ख़िलाफ घरेलू सीरीज, दक्षिण अफ्रीका का दौरा, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ चार मैचों की सीरीज, जनवरी 2027 में भारत में पांच टेस्ट मैच, एमसीजी में इंग्लैंड के ख़िलाफ एकमात्र 150वां वर्षगांठ मैच और फिर 2027 के मध्य में विदेशी धरती पर एशेज सीरीज शामिल है।

दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाला वनडे विश्व कप अक्टूबर और नवंबर 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया गत विजेता होगा।स्टार्क ने कहा, "भारत के टेस्ट दौरे, एशेज और 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताज़ा, फ़िट और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीका है।" उन्होंने आगे कहा, "इससे गेंदबाजी टीम को टी20 विश्व कप से पहले के मैचों की तैयारी का भी समय मिल जाएगा।"

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, "मिच को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने टी20 करियर पर अविश्वसनीय रूप से गर्व होना चाहिए। वह 2021 विश्व कप विजेता टीम का एक अभिन्न सदस्य था और अपने सभी क्रिकेट की तरह, अपनी विकेट लेने की क्षमता के साथ खेल को खेलने का एक शानदार कौशल रखता था।"

"हम सही समय पर उनके टी20 करियर को स्वीकार करेंगे और उसका जश्न मनाएंगे, लेकिन खु़शी की बात यह है कि वह यथासंभव लंबे समय तक टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"
स्टार्क की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए अपनी नवीनतम टी20 टीम की घोषणा कर दी है। कैमरन ग्रीन बाहर रहेंगे ताकि वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए शेफ़ील्ड शील्ड के शुरुआती दौर में खेल सकें, जिससे उनकी गेंदबाजी में वापसी हो सकती है।

नेथन एलिस अपने और पत्नी कोनी के पहले बच्चे के जन्म के समय भी टीम से बाहर रहेंगे। मैट शॉर्ट, जो हाल ही में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ दोनों सीरीज में साइड इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, उनकी वापसी हुई है और मिचेल ओवेन भी वापस आए हैं। मार्कस स्टॉयनिस पिछली दो सीरीज में न चुने जाने और द हंड्रेड में खेलने के बाद टीम में वापस आ गए हैं।(एजेंसी)

ALSO READ: टी20 को अलविदा: मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे पर फोकस के लिए लिया बड़ा फैसला

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जाॅश इंग्लिस , मैट कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस, एडम जम्पा

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हनुमान चालीसा लेकर बल्लेबाजी करने उतरते हैं नितीश राणा, टीम को जिताया खिताबी मुकाबला

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels