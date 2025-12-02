मुझे नादिया पसंद है...क्या कहा था रोहित शर्मा ने विराट की सेंचुरी पर? अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा [VIDEO]

Mujhe Nadiya Pasand Hai Arshdeep Singh : साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली (Virat Kohli) ने जब अपनी शानदार 52वीं सेंचुरी जड़ी थी तब कैमरा सीधा ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर गया था। उनका जोशीला 'भाई' वाला रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया था और वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। उस वीडियो में रोहित शर्मा जोशीले अंदाज में कुछ कहते हुए दिखाई दिए थे और सब यही सोच में पड़े हुए थे कि आखिर रोहित शर्मा ने क्या कहा था। अब अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने इस बात का खुलासा बड़े ही मजाकिया अंदाज में किया है जिसे देख कोई भी सोशल मीडिया यूजर अपनी हंसी नहीं रोक पाया।





Sometimes emotions just hit differently. This is Rohit Sharma. For Virat Kohli. From a lot of Indian cricket fans as well for the directionless cricket board and management, I guess. #IndVsSA pic.twitter.com/NqhFG8rHVn — Nikhil Kharoo (@nkharoo) November 30, 2025

उनका एक वीडियो इस समय जमकर वायरल है, जिसमें उन्होंने खुलासा (या कहें मज़ाकिया ‘खुलासा’) किया कि विराट कोहली की सेंचुरी पर रोहित शर्मा ने आखिर क्या कहा था! रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली ने 120 गेंदों में 135 रन ठोकते हुए धमाल मचा दिया। भीड़ खड़ी थी, स्टेडियम गूंज रहा था और जैसे ही विराट ने शतक पूरा किय कैमरा सीधा ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा पर गया।



उनका एक वीडियो इस समय जमकर वायरल है, जिसमें उन्होंने खुलासा (या कहें मज़ाकिया ‘खुलासा’) किया कि विराट कोहली की सेंचुरी पर रोहित शर्मा ने आखिर क्या कहा था! रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली ने 120 गेंदों में 135 रन ठोकते हुए धमाल मचा दिया। भीड़ खड़ी थी, स्टेडियम गूंज रहा था और जैसे ही विराट ने शतक पूरा किय कैमरा सीधा ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा पर गया।

रोहित झट से खड़े हुए, ताली बजाई, और चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आया “थोड़ा गुस्सा, ज्यादा खुशी और 100% जज़्बा! बस फिर क्या था… फैंस डिकोड करने में लग गए कि रोहित ने क्या बोला होगा? सोशल मीडिया पर दो दिन से सिर्फ यही सवाल घूम रहा था रोहित भाई ने ऐसा क्या कहा कि कैमरा पकड़ ही नहीं पाया? अरशदीप सिंह सामने आए और एक वीडियो में बोले: कल से बहुत मैसेज आ रहे थे पूछने के लिए कि रोहित भाई ने विराट भाई की सेंचुरी पर क्या बोला मैं बता देता हूं” नीली परी, लाल परी कमरे में बंद है… मुझे नादिया पसंद है!’

दरअसल यह एक ट्रेंड है जिसपर आजकल इंस्टाग्राम यूजर रील्स बना रहे हैं।