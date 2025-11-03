2023 में आंसू थे हार के, 2025 में वही आंसू बने गर्व का प्रतीक, भारत की जीत पर रोहित शर्मा का इमोशनल वीडियो वायरल

Rohit Sharma Reaction IND vs SA Final : नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में रविवार की रात इतिहास रच दिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीत लिया। जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने अंतिम कैच पकड़ा, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और उसी पल कैमरा जब पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की ओर मुड़ा, तो नजारा बेहद भावुक करने वाला था।

रोहित शर्मा स्टैंड्स में बैठे थे में बैठे थे, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर गर्व और खुशी के साथ-साथ भावनाएं भी साफ झलक रही थीं। भारत की जीत के बाद वे खड़े होकर जोरदार तालियां बजाने लगे। उनकी आंखें नम थीं और वे आसमान की ओर देख रहे थे, मानो इस ऐतिहासिक पल को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लेना चाहते हों। रोहित का ये पल सोशल मीडिया पर छा गया। फैंस ने उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करते हुए लिखा “एक सच्चे कप्तान की भावनाएं' और “यह भारतीय क्रिकेट की एकता की पहचान है।” कई लोगों ने कहा कि यह नजारा दिखाता है कि टीम इंडिया सिर्फ मैदान पर नहीं, दिलों से भी एक है।

भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने हमेशा विश्व कप जीतने का सपना देखा था। 2023 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया, पूरा देश मायूस था। लेकिन इस बार महिला टीम की जीत ने वो अधूरा सपना पूरा कर दिया और रोहित के चेहरे पर वही गर्व और खुशी झलक उठी, जैसे उन्होंने खुद ट्रॉफी उठाई हो। और ऐसा ही सपना वे 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी देख रहे हैं।







— Mumbai Indians (@mipaltan) November 2, 2025 Dinesh Karthik said in commentary box: "Rohit Sharma actually told me last night that he’d come to the ground today because he wanted to feel what it’s like to win a World Cup at home." pic.twitter.com/C5yWCuZtRo

— (@rushiii_12) November 2, 2025



मैच भी बेहद रोमांचक रहा। भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 298 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) और शैफाली वर्मा (Shafali Verma) की शानदार गेंदबाजी ने मैच का पासा पलट दिया। शर्मा ने 5 और वर्मा ने 2 विकेट चटकाएं जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, हर तरफ जश्न का माहौल बन गया।

विराट कोहली ने भी सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की इस जीत पर भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा, “आप सभी ने अपने निडर खेल से हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है। आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लेंगी।”



Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind ???????????????? pic.twitter.com/f9J34QIMuP — Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025

इस ऐतिहासिक रात में रोहित शर्मा की आंखों से छलकते आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे वे उस सपने की भी याद थे जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में बसा है। यह जीत सिर्फ महिला टीम की नहीं, पूरे देश की जीत थी और रोहित का भावनात्मक रिएक्शन इस बात की गवाही देता है।