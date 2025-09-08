T20I त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंका और अफग़ानिस्तान की मेजबानी करेगा पाकिस्तान

नवंबर में पाकिस्तान टी20 त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंका और अफग़ानिस्तान की मेजबानी करेगा। 17 नवंबर को शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में सभी टीमें एक दूसरे ख़िलाफ दो-दो मैच खेलेंगी। पहले दो मुकाबले रावलपिंडी में खेले जाएंगे जबकि अगले पांच मुकाबलों सहित फाइनल का आयोजन 29 नवंबर को लाहौर में होगा।





यह इस सीजन में दूसरी बार है जब वास्तविक रूप से एक द्विपक्षीय सीरीज टी20 त्रिकोणीय सीरीज में तब्दील हुई है। पहले अगस्त में अफग़ानिस्तान को तीन टी20 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी लेकिन बाद में यह सीरीज पाकिस्तान और यूएई को साथ लेकर टी20 त्रिकोणीय सीरीज में तब्दील हो गई, जिसका फाइनल 7 सितंबर को अफग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है।





इसी तरह श्रीलंका को पाकिस्तान के ख़िलाफ तीन टी20 और तीन वनडे मुकाबलों की द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी लेकिन अब टी20 सीरीज त्रिकोणीय सीरीज में तब्दील हो गई है। ईएसपीएन क्रिकइंफो को पता चला है कि द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं खेली जाएगी लेकिन वनडे सीरीज का कार्यक्रम आने वाले समय में जारी किया जा सकता है।





यह पहली बार होगा जब अफग़ानिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ खेलेगा। हालांकि अफग़ानिस्तान इससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप 2023 में दो मुकाबले और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान में खेल चुका है लेकिन दोनों ही मौकों पर उनका सामना पाकिस्तान से नहीं हुआ था।यह सीरीज दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ पाकिस्तान की सभी प्रारूपों की घरेलू सीरीज के समापन के नौ दिनों बाद शुरू होगी। अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में टी20 विश्व भी खेला जाना है और पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा।(एजेंसी)





T20I त्रिकोणीय सीरीज़ का कार्यक्रम



17 नवंबर, पाकिस्तान बनाम अफग़ानिस्तान, रावलपिंडी

19 नवंबर, श्रीलंका बनाम अफग़ानिस्तान, रावलपिंडी

22 नवंबर, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर

23 नवंबर, पाकिस्तान बनाम अफग़ानिस्तान, लाहौर

25 नवंबर, श्रीलंका बनाम अफग़ानिस्तान, लाहौर

27 नवंबर, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर

29 नवंबर, फाइनल, लाहौर

