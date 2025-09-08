अवनीत कौर की दीवानगी, पाकिस्तानी से मिलने आया शख्स, बॉर्डर पर पकड़ाया

बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महज 23 साल की उम्र में अवनीत की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। हाल ही में अवनीत कौर के एक फैन को जम्मू-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया। यह शख्स पाकिस्तानी से आया था।

खुद को अवनीत कौर का फैन बताने वाले इस शख्स की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में हुई। बीएसएफ की शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला कि सिराज खान एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था।

पूछताछ में पाकिस्तानी से आए सिराज खान ने दावा किया कि वह भारत में केवल बॉलीवुड अभिनेत्री अवनीत कौर से मिलने आया है। सिराज ने कहा कि वह अवनीत कौर का बड़ा प्रशंसक है। वह उसे बहुत पसंद है और उनसे मिलने के लिए ही वह सीमा पार कर आया।

सिराज के पास से कुछ पाकिस्तानी करेंसी नोट भी बरामद हुए हैं। सिराज के भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।

बता दें कि अवनीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स' से की थी। हालांकि उन्हें असली फेम 'अलादीन- नाम तो सुना होगा' सीरियल से मिला। वह टीकू वेड्स शेरू, मर्दानी, लव की अरेंज मैरिज और मेरी मां जैसे शोज और फिल्मों में काम कर चुकी हैं।