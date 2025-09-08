Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वर्ड ऑफ माउथ से 'द बंगाल फाइल्स' को मिली अच्छी पब्लिसिटी, वीकेंड पर किया इतना कलेक्शन

Advertiesment
हमें फॉलो करें The Bengal Files Movie Box Office Collection

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (13:44 IST)
फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' तमाम विवादों के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे अब तक की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म की कहानी बीते कल और आज के बीच सफर करती है, जो 16 अगस्त 1946 को हुए डायरेक्ट एक्शन डे की सच्चाई को सभी के सामने लाती है। 
 
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन अब यह दर्शकों की जबरदस्त सराहना के दम पर रफ्तार पकड़ चुकी है। वीकेंड पर फिल्म ने +111% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है और भारत में 10.13 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा अपने नाम कर ली है।
 
webdunia
फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की लगातार और जबरदस्त बढ़त दर्शकों के साथ इसके गहरे जुड़ाव और मजबूत पकड़ को दिखाती है। त्योहारों, गणपति विसर्जन, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से शुक्रवार को धीमी शुरुआत के बावजूद, फिल्म ने अपनी कमाई में बढ़त दिखाई है, जिससे 'द कश्मीर फाइल्स' के दौरान हुई ग्रुप-बुकिंग की झलक फिर से देखने को मिल रही है।
 
थिएटर में 'द बंगाल फाइल्स' की ऑक्यूपेंसी शुक्रवार को 15-20% से बढ़कर रविवार शाम के शो में पूरे भारत में 60-70% तक हो गई। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में शाम के शो हाउसफुल रहे, जिसकी वजह से कई थिएटरों ने सोमवार से शो की संख्या बढ़ा दी है।
 
'द बंगाल फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस किया है। फिल्म ने शुक्रवार को 2.18 करोड़ रुपए, शनिवार को 3.35 करोड़, और रविवार को 4.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका वीकेंड का कुल कलेक्शन 10.13 करोड़ रुपए हो गया। शुक्रवार से रविवार तक, फिल्म ने 111% की ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की। इंटरनेशनल मार्केट में, फिल्म ने 1.50 करोड़ रुपए की कमाई की है।
 
द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिग बॉस 19 के घर में टला बड़ा हादसा, एक कंटेस्टेंट की गलती से जल सकता था पूरा सेट!

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels