Bigg Boss 19 : घर में हुई पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री, इस एक्ट्रेस के भाई को सलमान खान ने दिया मौका

Bigg Boss 19 Update

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (11:19 IST)
'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शनिवार को जहां सलमान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई थी। वहीं रविार को वीकेंड का वार एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरा रहा। शो में मुनव्वर फारुकी और शहनाज गिल बतौर गेस्ट बनकर पहुंचीं। वहीं 'बिग बॉस 19' में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेट की भी एंट्री हुई। 
 
शहनाज ‍गिल ने 'बिग बॉस' के मंच पर सलमान खान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 'सर आपने इतनों के करियर बनाए हैं, आपने मुझे भी मौका दिया था। शहबाज का भी बना दो, वो सात साल से इंतजार कर रहा है। सर मेरा ना अकाउंट खाली हो रहा है. इतना ज्यादा फोन करता है कि शहनाज इतने पैसे डलवा दे, किराया तक मैं भरती हूं उसका।'
 
इसपर सलमान ने कहा, ये हमारी कोशिश रही है कि आपका भाई बिग बॉस के घर में जाए। इस पर शहनाज कहती हैं, 'बुला लूं क्या उसे?' सलमान कहते हैं, 'बुला लो।' इसके बाद 'बिग बॉस 19' के घर में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शबाद बदेशा की एंट्री होती है। 
 
बेघर होने से बचीं कुनिका सदानंद 
इस हफ्ते वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद नॉमिनेट हुई थीं। लेकिन ऐप रूम में सुरक्षा कवच के ऑप्शन की वजह से कुनिका 'बिग बॉस 19' के घर से बेघर होते-होते बच जाती हैं। इस तरह इस हफ्ते बिग बॉस के घर से कोई बाहर नहीं हुआ।

