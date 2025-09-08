द चेज का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, बल्ला छोड़ धोनी ने पकड़ी बंदूक, दिखा एक्शन अवतार

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन जल्द ही फिल्म 'द चेज' में नजर आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी दिखेंगे। हाल ही में आर माधवन और वासन बाला ने उनकी आगामी प्रोजेक्ट 'द चेज' का टीज़र रिलीज किया है।

इस सहयोग ने तुरंत सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि धोनी भारत के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के साथ अब कुछ अनोखी दुनिया में कदम रखने वाले हैं।

वासन बाला द्वारा निर्देशित और लूसिफ़र सर्कस द्वारा निर्मित, चेज एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर लगती है। टीज़र में माधवन और धोनी काले कपड़े पहने, धूप का चश्मा पहने, बंदूकें पकड़े और युद्ध के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। दृश्य अद्भुत है - पूरी तरह से अलग दुनिया के दो प्रतीक अब एक ही फ्रेम में नज़र आ रहे हैं।

माधवन ने इस क्लिप को इस लाइन के साथ शेयर किया: 'एक मिशन। दो लड़ाके। सीट बेल्ट लगा लो - एक ज़बरदस्त, धमाकेदार पीछा शुरू। द चेज़ - टीज़र अभी रिलीज़ हुआ है। वासन बाला द्वारा निर्देशित जल्द आ रहा है।'

कुछ ही मिनटों में, प्रशंसकों ने इंटरनेट पर उत्साह से भर दिया, और इसे "ड्रीम क्रॉसओवर" कह रहे हैं। माधवन के लिए, 'चेज़' एक व्यस्त समय में आई है। वह रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त अभिनीत 'धुरंधर' की भी तैयारी भी कर रहे हैं जो आदित्य धर द्वारा निर्देशित है।

एमएस धोनी के लिए, यह टीजर क्रिकेट से आगे एक साहसिक कदम है। हाल ही में लंदन में ICC हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय के रूप में, धोनी नए क्षेत्रों की खोज जारी रखते हैं। तीनों ICC व्हाइट-बॉल ट्रॉफ़ी - 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी - जीतने वाले एकमात्र कप्तान के रूप में इतिहास रचने के बाद, वह अब अपने ऑन-स्क्रीन अवतार से प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करते हैं।