बिग बॉस 19 के घर में टला बड़ा हादसा, एक कंटेस्टेंट की गलती से जल सकता था पूरा सेट!

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (13:03 IST)
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। महज कुछ ही दिनों में कंटेस्टेंट के असली चेहरे सामने आने लगे हैं। इसी बीच 'बिग बॉस' के घर में एक कंटेस्टेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 
 
एक कंटेस्टेंट की लापरवाही की वजह से सभी की जान जोखिम में आ गई थी। दरअसल, एक कंटेस्टेंट ने गैस खुली छोड़ दी, जो पूरी रात चालू रही। इस वजह से घर में गंभीर हादसा हो सकता था, शो का पूरा सेट भी जल सकता था। गमीमत रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ। 
 
'बिग बॉस खबरी' पेज के अनुसार रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड के बाद किसी कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस हाउस के किचन का गैस स्टोव ऑन छोड़ दिया था। कंटेस्टेंट की लापरवाही से गैस रात भर चलती रही, जिससे पूरे घर में गैस फैल गई। 
 
खबरों के अनुसार गैस लीक होने की जानकारी मिलते ही 'बिग बॉस' के मौजूदा कैप्टन बसीर अली भड़क गए और उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को खरी-खोटी सुनाई। बसीर इस लापरवाही से इतने व्यथित थे कि उन्होंने तुरंत यह मुद्दा उठाया और घरवालों को इसकी गंभीरता के बारे में बताया। 

