खिलाड़ी पिटे तो बांग्लादेशी कोच की सलाह दूर रहो सोशल मीडिया से

शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच फिल सिमंस ने बीते कुछ दिन पहले प्रशंसकों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने को लेकर मोहम्मद नईम की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से एक दिन पहले संवाददाता सम्मेलन में सिमंस ने कहा, “मैं खिलाड़ियों के सोशल मीडिया से जुड़े होने से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के तौर पर सोशल मीडिया पर रहना, अपनी बात कहना आपका अधिकार है। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और बंगलादेश के राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, मेरे खिलाड़ियों को वहां नहीं होना चाहिए।”

सिमंस ने कहा, “मैं एक बात कहूंगा, खिलाड़ियों से जुड़ी किसी भी चीज में नस्लीय रंग लाना अच्छा नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि आप कहां से हैं, जाकेर अली के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी से मुझे घृणा है। यह अच्छा नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाड़ी सोशल मीडिया पर किसी भी बात का जवाब दें।”

उल्लेखनीय है कि सिमंस ने यह बात मोहम्मद नईम द्वारा पोस्ट की गई उस प्रतिक्रिया के बाद कही गई है जिसमें उन्होंने और टीम के कुछ अन्य सदस्यों ने बुधवार को ढाका हवाई अड्डे पर कुछ प्रशंसकों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के बाद यूएई से लौटने पर, जहां उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती थी, लेकिन एकदिवसीय उसी अंतर से हार गए थे।

