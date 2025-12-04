Festival Posters

रिंकू सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर, क्या विश्वकप में भी नहीं मिलेगी जगह

WD Sports Desk

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (12:46 IST)
रिंकू सिंह को टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ समय से बुरे फॉर्म से जूझ रहे रिंकू सिंह को एशियाकप में भी सिर्फ अंतिम गेंद खेलने का मौका मिला था जिसपर उन्होंने चौका लगाकर भारत को खिताब जिताया था।

 रिंकू कुछ साल पहले तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे, जब उन्होंने यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL मैच जिताया था और तब से उन्हें भारतीय टीम में एक फिनिशर के रूप में देखा जाने लगा था।

रिंकू के करियर ग्राफ में हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ी गिरावट देखी गई है और वह टी 20 विश्व कप (T20 World Cup) के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में असफल रहे (वह स्टैंड बाई पर थे)।
webdunia

आईपीएल 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदों का जबकि 2025 के सत्र में केवल 134 गेंदों का सामना किया था, जिससे उनकी भूमिका कम होने का संकेत मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ही केकेआर के मुख्य रणनीतिकार थे।
प्रत्येक बल्लेबाजी स्थान के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि रिंकू अगले वर्ष की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए स्वतः पसंद होंगे।लेकिन अगर इस समय केवल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ की टी-20 सीरीज के चयन  को ही ध्यान में रखा जाए तो रिंकू की स्थिति थोड़ी अस्थिर नजर आती है।

