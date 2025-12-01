हांगकांग मास्टर्स एशिया कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक

भारत ने हांगकांग में आयोजित हांगकांग मास्टर्स एशिया कप 2025 में 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष और महिला मास्टर्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। हांगकांग फुटबॉल क्लब पर 26 से 30 नवंबर तक हुई विश्व मास्टर्स हॉकी एशिया चैम्पियनशिप में भारतीय पुरूष टीम ने ग्रुप चरण में हांगकांग को 4 -0 और 5- 4 से तथा सिंगापुर को 4-0 और 3-2 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।महिला वर्ग में भारत ने ग्रुप चरण में सिंगापुर को 7-2 से हराया जबकि हांगकांग से 1-1 से ड्रॉ खेला।











India’s Men’s and Women’s teams stand victorious at the Asian Masters Hockey Cup, wearing GOLD and carrying the pride of the tricolour. #HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/yIlwWouCmb — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 30, 2025 न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे 2-4 से पराजय झेलनी पड़ी लेकिन फाइनल में हांगकांग को 2-0 से हराकर खिताब जीता। हॉकी इंडिया ने दोनों टीमों की तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा ,‘‘ चैम्पियंस ऐसे दिखते हैं। भारत की महिला और पुरूष टीमों ने एशियाई मास्टर्स हॉकी कप में स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगे का परचम लहराया।’’