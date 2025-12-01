Biodata Maker

तेम्बा बावुमा दक्षिण अफ्रीकी टीम में खेलेंगे तो कौन छोड़ेगा अपनी जगह?

WD Sports Desk

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (16:42 IST)
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा एकदिवसीय टीम में वापस आएंगे तो कौन सा खिलाड़ी अपनी जगह कुर्बान करेगा यह देखना दिलचस्प बात होगी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानापन्न कप्तान एडम मार्करम को ही शायद उनके लिए जगह खाली करनी पड़ जाए क्योंकि इसके अलावा सभी खिलाड़ियों का फॉर्म उनके पास है।

रायन रिकल्टन और क्विंटन डि कॉक में से कोई एक खिलाड़ी भी बलि का बकरा बन सकता है। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेटकीपिंग कर सकते हैं। अगर रायपुर वनडे में टीम से  एडम मार्करम नहीं निकलते हैं तो इन दोनों में से किसी एक पर गाज गिर सकती है। लेकिन यह बहुत मुश्किल फैसला होने वाला है।

वहीं मध्यक्रम में टोनी डि जोर्जी और ब्रीट्जके अच्छी फॉर्म में है। जोर्जी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उन पर कोई निर्णय टीम प्रबंधन नहीं लेना चाहेगा।

टीम में निचले क्रम में 2 बदलाव होने की संभावना है। बार्टमैन की जगह द.अफ्रीकी टीम लूंगी एन्गिडी और स्पिनर सब्रेयन की जगह केशव महाराज वापसी कर सकते हैं।रायपुर एकदिवसीय मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए करो या मरो की लड़ाई है। एक और हार सीरीज भारत के पक्ष में डाल देगी।

