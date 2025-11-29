महेंद्र सिंह धोनी के घर हुई पार्टी, रोहित शामिल, कोहली को छोड़ने गए थाला

रांची महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, तो जब भी मैच इस शहर में होते हैं तब माही टीम को न्यौता देते हैं। या फिर खुद स्टेडियम जाकर मैच देखते हैं।
कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।
