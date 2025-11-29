Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महेंद्र सिंह धोनी के घर हुई पार्टी, रोहित शामिल, कोहली को छोड़ने गए थाला

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rohit Sharma

WD Sports Desk

, शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:15 IST)
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहले एकदिवसीय मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को घर पर डिनर के लिए बुलाया। इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और टीम इंडिया के अन्य सदस्य भी शामिल थे। 

गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट के स्तंभ रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग एक साल के बाद भारतीय जमीन पर घरेलू दर्शकों के सामने क्रिकेट खेलने वाले हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर नवंबर में भारतीय जमीन पर दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरे थे। 
रांची महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, तो जब भी मैच इस शहर में होते हैं तब माही टीम को न्यौता देते हैं। या फिर खुद स्टेडियम जाकर मैच देखते हैं।

बहरहाल विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस पार्टी में शिरकत की। वहीं विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी ने खुद अपनी गाड़ी हम्मर में होटल तक छोड़ा। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की दोस्ती के किस्से किसी से छुपे नहीं है।
कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रूसी जूडो कराटे खिलाड़ी अब अपने देश के झंडे के तहत खेल पाएंगे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels