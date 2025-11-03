'1983 की जीत से कम नहीं', सचिन कोहली और सहवाग ने क्या कहा महिला एकदिवसीय टीम को

तेंदुलकर ने कहा, ‘‘उन्होंने देश भर में अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने, मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं। यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक निर्णायक क्षण है। शाबाश, टीम इंडिया। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।’’
1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025
Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ‘‘चैंपियन। हर चौके हर विकेट, आपने अपने जज्बे से पूरे देश का दिल जीत लिया। हमें अपनी विश्व चैंपियन लड़कियों पर गर्व है। क्या शानदार जीत रही। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने पूरी पीढ़ी को सपना दे दिया जीतने का, लड़ने का, चमकने का।’’
Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind pic.twitter.com/f9J34QIMuP— Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025
Champions!
Har chauke har wicket, apne Jajbe se poore desh ka dil jeet liya! Proud of our World Champion girls
What a victory. @ImHarmanpreet Kaur aur unki team ne poori generation ko sapna de diya jeetne ka, ladne ka, chamakne ka! #CWC25 pic.twitter.com/wsDS8tFPTy
— Virrender Sehwag (@virendersehwag) November 2, 2025भारत के महान बल्लेबाज़ वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘यह सचमुच एक प्रेरणादायक प्रदर्शन है जिसने न केवल देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी किया है। यह एक ऐसी जीत है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी।‘‘
Having seen their journey closely, I can say this historic triumph is the result of preparation, perseverance and an unshakeable sense of purpose. The players and support staff displayed remarkable discipline, belief and unity through every challenge.
Their positivity never… pic.twitter.com/YUTi3ZZxPC
— VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 3, 2025पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने लिखा, ‘‘आपकी भावना, धैर्य और विश्वास ने विश्व कप घर ला दिया। टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई!‘‘
Congratulations and well done, @amolmuzumdar11. You’ve shaped a truly special team. @BCCIWomen
— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) November 2, 2025भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा, ‘‘इतिहास रच दिया गया। हमारी महिलाओं ने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। भारत के लिए विश्व कप जीत लिया। आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, आपने एक अरब दिल जीते। हर भारतीय को आप पर गर्व है – सच्ची चैंपियन।’’