'1983 की जीत से कम नहीं', सचिन कोहली और सहवाग ने क्या कहा महिला एकदिवसीय टीम को

virat and sachin 1

WD Sports Desk

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (14:35 IST)
विश्वकप जीतने के बाद भारतीय महिला एकदिवसीय टीम को लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। पूर्व दिग्गज पुरुष क्रिकेटरों ने इस जीत को कपिल देव की 1983 की जीत जैसा बताया है जो महिला क्रिकेट को एक नई उंचाई तक ले जाएगा।क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। आज हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास उपलब्धि हासिल की है।’’
तेंदुलकर ने कहा, ‘‘उन्होंने देश भर में अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने, मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं। यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक निर्णायक क्षण है। शाबाश, टीम इंडिया। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।’’

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने लिखा, ‘‘आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपने साहसिक क्रिकेट और विश्वास से प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। आप सभी प्रशंसा के हकदार हैं और इस पल का पूरा आनंद लें। शाबाश हरमन और टीम। जय हिंद।‘‘
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ‘‘चैंपियन। हर चौके हर विकेट, आपने अपने जज्बे से पूरे देश का दिल जीत लिया। हमें अपनी विश्व चैंपियन लड़कियों पर गर्व है। क्या शानदार जीत रही। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने पूरी पीढ़ी को सपना दे दिया जीतने का, लड़ने का, चमकने का।’’

भारत के महान बल्लेबाज़ वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘यह सचमुच एक प्रेरणादायक प्रदर्शन है जिसने न केवल देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी किया है। यह एक ऐसी जीत है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी।‘‘
पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने लिखा, ‘‘आपकी भावना, धैर्य और विश्वास ने विश्व कप घर ला दिया। टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई!‘‘
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा, ‘‘इतिहास रच दिया गया। हमारी महिलाओं ने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। भारत के लिए विश्व कप जीत लिया। आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, आपने एक अरब दिल जीते। हर भारतीय को आप पर गर्व है – सच्ची चैंपियन।’’

‘ दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा, ‘‘टीम इंडिया को बधाई। दक्षिण अफ्रीका भी अपना सिर ऊंचा रखे। विश्व भर में महिला क्रिकेट फल फूल रहा है। क्या शानदार फाइनल था। क्या शानदार टूर्नामेंट था।’’

