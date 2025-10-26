dipawali

RO-KO में से इस खिलाड़ी ने दिया संन्यास का इशारा (Video)

WD Sports Desk

, रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (13:38 IST)
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौतीपूर्ण वनडे श्रृंखला समाप्त होने के बाद शनिवार को कहा कि शायद वह और विराट कोहली भविष्य में क्रिकेट को पसंद करने वाले इस देश में नहीं खेल पायेंगे।
टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद अब रोहित और कोहली केवल एक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप (वनडे) में खेल रहे हैं और हाल के दिनों में उनके करियर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने शनिवार को एक बार फिर मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 168 रन की अटूट साझेदारी करके भारत को नौ विकेट की सांत्वना जीत के साथ श्रृंखला में सूपड़ा साफ होने से बचाया।
 ⁠
रोहित को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। उन्होंने मैच के बाद प्रसारकों से कहा, ‘‘यहां आना और खेलना हमेशा अच्छा लगता है। 2008 की यादें ताजा हो गईं। मुझे नहीं पता कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हम अपने क्रिकेट का आनंद लेते हैं, चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें।’’

रोहित ने शानदार नाबाद 121 रन बनाए जबकि कोहली ने भारत की जीत में नाबाद 74 रनों का योगदान दिया।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा, ‘‘हमने पर्थ में नए सिरे से शुरुआत की। मैं चीजों को इसी तरह देखता हूं।’’

रोहित ने अपने करियर के इस चरण में अनुभव और मार्गदर्शन के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘आप ऑस्ट्रेलिया में कठिन पिचों और बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करते हैं। यहां खेलना कभी आसान नहीं होता। हम श्रृंखला नहीं जीत सके लेकिन इसमें कई सकारात्मक बातें हैं। यह एक युवा टीम है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं टीम में आया था, तो सीनियर खिलाड़ियों ने हमारी बहुत मदद की थी। अब हमारा काम भी यही है। हमें उनका मार्गदर्शन करना होगा, खेल की योजनाएं बनानी होंगी और बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। ’’
रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना उनके लिए हमेशा यादगार रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रशंसकों की भी तारीफ की।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी यहां शानदार यादें रही हैं। एससीजी (सिडनी क्रिकेट मैदान) से लेकर पर्थ तक मुझे यहां खेलना पसंद है और मैं जो करता हूं, उसे जारी रखने की उम्मीद करता हूं। ’’

रोहित की बातों का कोहली ने भी समर्थन देते हुए कहा, ‘‘हो सकता है आपने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो, लेकिन खेल आपको हर चरण में कुछ न कुछ सिखाता है। हमने स्थिति को अच्छी तरह समझा है, यही वह चीज है जिसमें हमने (एक जोड़ी के रूप में) हमेशा अच्छा किया है। हम शायद अब सबसे अनुभवी जोड़ी हैं। हम जानते थे कि बड़ी साझेदारियों से हम मैच को प्रतिद्वंद्वी टीम से दूर ले जा सकते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह सब 2013 में (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला) शुरू हुआ था, अगर हम एक बड़ी साझेदारी करते हैं, तो हम जानते हैं कि यह टीम को जीत दिलाने में मददगार होगा। ’’उन्होंने अटूट समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलिया के अपने प्रशंसकों को भी धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस देश में आना पसंद है, हमने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है। आप सभी का बड़ी संख्या में आने और हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद।’’

