ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी वनडे में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

A few changes to both the squads as Australia gear up to bat first!



Australia Nathan Ellis back in for Xavier Bartlett

India Kuldeep Yadav and Prasidh Krishna come in for Nitish Reddy and Arshdeep Singh#AUSvIND 3rd ODI | LIVE NOW https://t.co/0evPIuANAu pic.twitter.com/lLGpdj6VTx — Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025

AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ सिडनी में खेले जाने वाले अंतिम एकदिवसीय मैच में बल्लेबाजी चुनी। भारत की टीम में दो बदलाव है। उन्होंने नीतिश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह को बाहर बैठा कर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जेवियर बार्टलेट को बाहर बैठाकर नैथन एलिस को जगह दी है। भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है।