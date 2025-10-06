भारत के खिलाफ वनडे में पहला छक्का लगाने वाली पाक बल्लेबाज बनी सदिरा अमीन लेकिन लगा जुर्माना

पाकिस्तान की बल्लेबाज सिदरा अमीन को रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके लिए उन्हें औपचारिक रूप से फटकार लगाई है और उनके नाम एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।







WELL PLAYED, SIDRA AMIN.



- A lone warrior for Pakistan, fought hard for the team from the front against India. pic.twitter.com/UxZuXNV4ND — Sheri. (@CallMeSheri1_) October 5, 2025 लेकिन अमीन ने आउट होने के बाद अपना बल्ला जोर से पिच पर मारा था। उन्हें आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो कि " अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग" से संबंधित है।



अमीन इस मैच में पाकिस्तान के लिए 106 गेंदों में 81 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं थी। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्का लगाया। स्नेह राणा की गेंद पर लगाया यह छक्का ना केवल पाकिस्तानी पारी का एकमात्र छक्का था बल्कि (पिछले 12) वनडे में पाक महिला द्वावा भारत के खिलाफ लगाया गया एक मात्र छक्का था।

इस लेवल 1 के अपराध में खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं। अमीन ने अंपायरों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया।उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान को इस मैच में भारत से 88 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। उसे टूर्नामेंट में अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है, इससे पहले वह बंगलदेश से हार गया था और अब उसका अगला मुकाबला आठ अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा।

