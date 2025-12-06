Biodata Maker

शादी टलने के बाद पहली बार स्मृति मंधाना आई इंस्टा पर, फैंस का मिला प्यार

WD Sports Desk

WD Sports Desk

शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (19:59 IST)
भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना अपनी शादी टलने के लगभग दो हफ्ते बाद करियर और क्रिकेट सफर पर फोकस करते हुए सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम फिर से सक्रिय हो गयी हैं। सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी 23 नवंबर को होने वाली थी। उनके पिता की अचानक तबीयत खराब होने के कारण इसे टाल दिया गया है।

मंधाना ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पेड पार्टनरशिप वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट सफर और करियर के बारे में बात की। शादी कैंसिल होने के बाद यह उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है।फैंस ने तुरंत कमेंट्स में सपोर्ट और खुशी के मैसेज भेजे। एक ने लिखा, “खुश रहो, स्मृति।” दूसरे ने कहा, “आखिरकार, मेरी बेबी गर्ल वापस आ गई… उम्मीद है तुम ठीक हो, दीदी।” तीसरे ने कहा, “तुम वापस आ गई… उम्मीद है तुम ठीक हो और घर पर सब ठीक हैं।”

शादी की तैयारियां तब रोक दी गईं जब उनके पिता, श्रीनिवास मंधाना को कथित तौर पर हार्ट अटैक जैसे लक्षण महसूस हुए और उन्हें सांगली में समारोह वाले के दिन सर्वहित हॉस्पिटल ले जाया गया।

मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 मेगा नीलामी में रिटेन किया और वह कप्तान बनी रहेंगी। आरसीबी को डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब जिताने के बाद उन्हें 3.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था। मंधाना ने महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी शानदार प्रदर्शन किया। नौ मैचों में 434 रन बनाकर वह दूसरी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं थी।

