दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 408 रनों से रौंदकर भारत का किया सूपड़ा साफ

INDvsSA विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से बड़ी हार थमाकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। दक्षिण अफ्रीका ने 548 पहाड़नुमा स्कोर भारत के सामने रखा था जिसके जवाब में भारत 63.5 ओवर में सिर्फ 140 रन ही बना पाई।







South Africa seal a clinical win in Guwahati to complete a series sweep in the #INDvSA Test series #WTC27 : https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/SoFCQPkNx1 — ICC (@ICC) November 26, 2025 पहले सत्र में उन्होंने रात्रि प्रहरी कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल और कप्तान ऋषभ पंत का विकेट लिया और दूसरे सत्र में रविंद्र जड़ेजा वॉशिंगटन सुंदर और नीतिश कुमार रेड्डी का विकेट लिया।



भारत ने 2 विकेट खोकर 27 रनों से शुरुआत की लेकिन सिर्फ एक बार ही किस्मत ने उसका साथ दिया जब सुदर्शन का विकेट लेने वाली जानसेन की गेंद नो बॉल हो गई। इसके बाद पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच रहे हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने 37 रन देकर 6 विकेट लिए।पहले सत्र में उन्होंने रात्रि प्रहरी कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल और कप्तान ऋषभ पंत का विकेट लिया और दूसरे सत्र में रविंद्र जड़ेजा वॉशिंगटन सुंदर और नीतिश कुमार रेड्डी का विकेट लिया।

इससे पहले हार्मर की घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत का चायकाल के समय तक 90 के स्कोर पर पांच विकेट कर दिया था। चायकाल के बाद भारत का छठा विकेट साई सुदर्शन के रूप में गिरा। उन्होंने 139 गेंदों में एक चौके की मदद से 14 रन बनाये। वॉशिंगटन सुदंर 44 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुये। 62वां ओवर कर रहे केशव महाराज की पहली गेंद पर छक्का लगाकर रवींद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया।





अगले ही ओवर में हार्मर, नीतीश कुमार रेड्डी को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा दिया। इसी के साथ छठी सफलता हार्मर के नाम रहीं। 64वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज ने रवींद्र जडेजा को आउट कर भारत को नौवां झटका दिया। रवींद्र जडेजा ने 87 गेंदों में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए 54 रनों की पारी खेली। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर महाराज ने को आउटकर 140 के स्कोर पर भारतीय पारी का अंत कर दिया।





पहले टेस्ट में टेम्बा बवुमा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई तो वहीं गुवाहाटी टेस्ट में पारी लड़खड़ाने के बाद मुथुसामी और यानसन ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर पर पहुंचा और दोनों ही मैचों में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजो विशेषकर यानसन और हार्मर ने भारतीय बल्लेबाज़ों की नाक में दम कर रख दिया और एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत हासिल कर ली।न्यूजीलैंड के बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने भारत का घर पर सूपड़ा साफ कर दिया।

हार्मर ने भारत में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं, उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है । बिना कोई टेस्ट हारे कप्तान के तौर पर सबसे अधिक टेस्ट जीत – बावुमा 12 मैचों में 11 जीत के साथ सबसे आगे हैं, वह माइक ब्लेयरली के साथ थे जिन्होंने इससे पहले 15 में से 10 जीत हासिल की थीं।





दक्षिण अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने 23 ओवर में 37 रन देकर छह विकेट लिये। केशव महाराज को दो विकेट मिले। सेनुरन मुतुसामी और मार्को यानसन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पूर्व भारत ने आज सुबह कल के 27 रन पर दो विकेट से आगे खेलना शुरु किया। पहले सत्र की शुरुआत में 24वें ओवर में साइमन हार्मर ने कुलदीप यादव (पांच) को बोल्ड कर भारत को तीसरा झटका दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ध्रुव जुरेल (दो) को एडन मारक्रम के हाथों कैच आउट भारत के मैच ड्रा कराने की उम्मीदों को करारा झटका दिया।





इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान ऋषभ पंत ने साई सुदर्शन के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया और इसी दौरान एक चौका और एक छ्क्का लगाते हुए तेज शुरुआत का संकेत भी दिया। 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्मर ने पंत को मारक्रम के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पांचवां झटका दिया। पंत ने 16 गेंदों मे 13 रन बनाये। कुछ देर पिच पर जमने के बाद रवींद्र जडेजा ने भी हाथ खोला और 43वां शुरु कर रहे केशव महाराज की पहली ही गेंद छक्का जड़ा दिया। भारत ने चायकाल तक पांच विकेट पर 90 रन बनाये और साई सुदर्शन 138 गेंदों में (14) तथा रवींद्र जडेजा 40 गेंदों में (30) मैच बचाने के लिए संघर्ष करते दिखे।