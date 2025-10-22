dipawali

दक्षिण अफ्रीका ने 150 रनों से पाक को रौंदकर पाई विश्वकप की एक और जीत

WD Sports Desk

, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (12:05 IST)
SAvsPAK कप्तान लौरा वोल्वार्ट (90), सुने लुस (61) और मारिजान कप्प (नाबाद 68 और 20 रन पर तीन विकेट) के शानदार प्रदर्शन तथा नादिन डि क्लर्क की 41 रन की तूफानी पारी से दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को महिला विश्व कप के वर्षा बाधित मुकाबले में मंगलवार को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 150 रनों से रौंदकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की।

दक्षिण अफ्रीका ने वर्षा से प्रभावित मैच में निर्धारित 40 ओवर में नौ विकेट पर 312 रन का विशाल स्कोर बना दिया। पाकिस्तान की पारी में कई बार वर्षा से बाधा पड़ी और लक्ष्य को 20 ओवर में 234 रन कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम सात विकेट पर 83 रन ही बना सकी और उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका की छह मैचों में यह लगातार पांचवीं जीत है और वह 10 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया।

पाकिस्तान कभी भी लक्ष्य का पीछा करने की स्थिति में नहीं था और एक समय ऐसा लग रहा था कि बारिश उन्हें एक अंक दे देगी। लेकिन बारिश ठीक समय पर रुक गई और 20 ओवर का खेल शुरू हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने स्पिन गेंदबाजी करके अपने ओवर जल्दी पूरे कर लिए। इससे पहले कप्प ने पाकिस्तान को तीन झटके दिए। ज़्यादातर काम दक्षिण अफ्रीका ने बल्ले से किया और एक बार जब उन्होंने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, तो यह हमेशा से ही देखने वाली बात रही कि वे कितने अंतर से जीतते हैं, क्योंकि बारिश ही एकमात्र खतरा थी। इस जीत के साथ, वे तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए जबकि पाकिस्तान अब बाहर हो गया है।

रिकॉर्ड के अनुसार, इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर 50 ओवरों में सर्वाधिक स्कोर 258 रन रहा है।यहां दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवरों में 312 रन बनाए हैं। तंजिम ब्रिट्स टीम की शुरुआत में शून्य पर आउट हो गई, लेकिन वोल्वार्ट और लुस ने लंबे बारिश के अंतराल के बाद दूसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़कर टीम की गति निर्धारित की। इसके बाद कप्प और ट्रायोन तथा नादिन डी क्लार्क की 16 गेंदों में 41 रनों की पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 300 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान की टीम काफी लापरवाह रही और उसने खराब फील्डिंग के अलावा कई कैच भी छोड़े। वे इस मैच में लय में नहीं थे, जो उनके लिए बेहद जरूरी था। केवल नशरा संधू ने ही गेंदबाजी से प्रभावित किया, अन्य ने काफी रन लुटाए।

वोल्वार्ट ने 82 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाए, सुने लुस ने 59 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाए, मारिजन कप्प ने 48 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के मारे जबकि क्लर्क ने 16 गेंदों की अपनी तूफानी पारी में तीन चौके और चार छक्के मारे।पाकिस्तान की तरफ से नशरा संधू ने 45 रन पर तीन विकेट और सादिया इकबाल ने 63 रन पर तीन विकेट लिए।


