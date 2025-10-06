इंदौर रास नहीं आया न्यूजीलैंड को, दक्षिण अफ्रीका ने भी हराया

रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका कभी भी दबाव में नहीं दिखी और ब्रिट्ज के शतक और लुईस के अर्धशतक के कारण टीम को आसान जीत मिली। टीम ने अंत के क्षणों में कुछ विकेट गंवाए लेकिन यह न्यूजीलैंड के लिए नाकाफी साबित हुआ। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 69 रनों पर ऑलआउट होने वाली दक्षिण अफ्रीका के लिए आज का मैच राहत वाली खबर लाया।
