इंदौर रास नहीं आया न्यूजीलैंड को, दक्षिण अफ्रीका ने भी हराया

, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (22:12 IST)
ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका से भी इंदौर के होलकर स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की पारी को 231 रन पर समेटने के बाद 40.5 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर आसान जीत दर्ज की। 

इस हार के बाद न्यूजीलैंड के लिए महिला एकदिवसीय विश्वकप में खतरे की घंटी बज गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही जब सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स पगबाधा आउट हो गई। इस बार भी न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह उनकी कप्तान सोफी डिवाइन ने संभाली हालांकि इस बार वह शतक चूक गई। अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने के चक्कर में पूरी टीम 232 रनों पर सिमट गई। 
रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका कभी भी दबाव में नहीं दिखी और ब्रिट्ज के शतक और लुईस के अर्धशतक के कारण टीम को आसान जीत मिली। टीम ने अंत के क्षणों में कुछ विकेट गंवाए लेकिन यह न्यूजीलैंड के लिए नाकाफी साबित हुआ। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 69 रनों पर ऑलआउट होने वाली दक्षिण अफ्रीका के लिए आज का मैच राहत वाली खबर लाया।

