Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार, गुवाहाटी टेस्ट की 10 बड़ी बातें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Tristun Stubbs

WD Sports Desk

, बुधवार, 26 नवंबर 2025 (13:30 IST)
INDvsSA भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों आज गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया ने साल 2004 में 342 रनों से नागपुर में हराया था। कुल मिलाकर यह है इस भुला देने वाले टेस्ट की 10 बड़ी बातें

- तेम्बा बावुमा की कप्तानी में यह दक्षिण अफ्रीका की 12वीे जीत, वह अब तक टेस्ट में अविजित हैं

- भारत पूरी सीरीज में सिर्फ 1 बार 200 रन बना पाया और 2 अर्धशतक बल्लेबाजों से आए, यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जड़ेजा

- 21वीं सदी में पहली बार किसी टीम ने भारतीय जमीन पर 9 सत्र बल्लेबाजी की

- भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बने ऋषभ पंत की बतौर कप्तान पहले मैच में बड़ी हार
- मार्को यानसेन ने 7 विकेट और 93 रन बनाए, ऐसा करने वाले वह पांचवे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने

- मैन ऑफ द सीरीज रहे साइमन हार्मर ने दूसरे मैच में 9 विकेट लिए। दूसरी पारी में आया 37 रनों पर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

- गुवाहाटी में यह पहला टेस्ट खेला गया जिसमें भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

- भारतीय मूल के सेनुरन मुत्तुस्वामी ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भारत के खिलाफ लगाया

- कोलकाता टेस्ट की तरह गुवाहाटी टेस्ट में भी अंतिम 2 विकेट दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने लिए

- मार्को यानसेन जितने विकेट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मिलकर भी नहीं ले पाए।    




हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 408 रनों से रौंदकर भारत का किया सूपड़ा साफ

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels