Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रेविस हेड का विकेट लेने वाले इस दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर का गेंदबाजी एक्शन पाया गया संदिग्ध

दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर सुब्रायन की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई

Advertiesment
हमें फॉलो करें South Africa

WD Sports Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:04 IST)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को बताया कि दक्षिण अफ्रीकी ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई।
आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। ’’

सुब्रायन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले एकदिवसीय मैच में 46 रन देकर एक विकेट लिया जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 98 रन से जीत हासिल कर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली।यह विकेट खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड का था जो 6 चौकों की मदद से 24 गेंदो में 27 रन बना चुके थे।

इकतीस वर्षीय सुब्रायन के पास आईसीसी से मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में अपने गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने के लिए 14 दिन का समय है। जांच के परिणाम आने तक उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति है।

ALSO READ: केशव ने चटकाए 5 विकेट, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराया

नियम के अनुसार गेंदबाज को क्रिकेट गेंद फेंकते समय अपनी कोहनी को 15 डिग्री तक मोड़ने की अनुमति है।यह पहली बार नहीं है जब यह ऑफ स्पिनर जांच के दायरे में आया है।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में दो अलग जांच करने के बाद उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध घोषित किया था। इसके बाद 2013 में सुधारात्मक कार्रवाई के बाद उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति दी गई और उनके गेंदबाजी एक्शन का दोबारा परीक्षण किया गया।
बाद में 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट के दौरान और फिर 2015 में एक घरेलू टी20 टूर्नामेंट के दौरान उनकी गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई। वह 2016 की शुरुआत में उनके गेंदबाजी एक्शन के पुनर्मूल्यांकन में विफल रहे लेकिन क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के हाई परफोरमेंस सेंटर से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई और मार्च 2016 में उन्होंने गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी।सुब्रायन ने इस साल बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट पदार्पण किया था और पहली पारी में चार विकेट झटके थे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Online Gaming Bill से टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक संकट में, लगेगा करोड़ो रुपए का चूना

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels