भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से किया इनकार, खिलाड़ियों ने AI Generated Trophy के साथ पाक को किया बुरी तरह रोस्ट

IND vs PAK Asia Cup Trophy :
भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब अपने नाम किया, लेकिन जीत के बाद एक बेहद खास दृश्य देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी (Moshin Naqvi) से विजेता ट्रॉफी लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।
मैच से पहले ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि यदि भारत विजेता बनता है, तो खिलाड़ी नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं, अपने खुले भारत-विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं।
परंपरा के अनुसार, एसीसी अध्यक्ष को विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करनी होती है और दोनों टीमों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाना भी अपेक्षित होता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने स्पष्ट नीति अपनाते हुए न केवल नकवी से दूरी बनाए रखी, बल्कि मैदान के बाहर पाकिस्तान टीम या अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बातचीत से भी परहेज किया।
नकवी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह विमान क्रैश की ओर इशारा करते हुए गोल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह भारत के प्रति एक अप्रत्यक्ष और आपत्तिजनक संदेश था।
इसके अलावा, पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने 21 सितंबर को सुपर 4 मुकाबले के दौरान भारत के खिलाफ इसी प्रकार का भड़काऊ इशारा किया था, जिसके चलते उन पर जुर्माना भी लगाया गया था।
इस पूरे घटनाक्रम ने भारत-पाक क्रिकेट संबंधों में मौजूद तनाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जहां खेल के मैदान से बाहर की राजनीति भी बड़े फैसलों को प्रभावित कर रही है।
कप्तान सूर्यकुमार ने भी कुछ अलग अंदाज में किया पोस्ट, उन्होंने X पर लिखा जब खेल खत्म हो जाएगा, तो केवल चैंपियन याद रहेंगे, किसी ट्रॉफी की तस्वीर नहीं।