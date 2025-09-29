जीत का विजय तिलक, वर्मा जी की नाबाद पारी ने अकेले रौंदा पाकिस्तान को

INDvsPAK कुलदीप यादव (चार विकेट), वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद तिलक वर्मा (नाबाद 69 ) और शिवम दूब (33 ) की दमदार पारियों की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को दो गेंदे शेष रहते पांच विकेट से हराकर एशियाकप का खिताब अपने नाम किया।





147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 20 रन के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। अभिषेक शर्मा (पांच) सूर्यकुमार यादव (एक) और शुभमन गिल 12 रन बनाकर आउट हुये। ऐसे संकट के समय तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने पारी को संभाला और चौथे विकेट लिए 57 रन जोड़े। 13वें ओवर में अबरार अहमद ने संजू सैमसन को साहिबजादा फरहान के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। सैमसन ने 21 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 24 रन बनाये।





इसके बाद बल्लेबाजी करने आये शिवम दूबे ने तिलक वर्मा के साथ मोर्चा संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। 19वें ओवर में फहीम अशरफ ने शिवम दूबे को आउट किया। दूबे ने 22 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 33 रनों की पारी खेली। भारत ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 150 रन बनाकर पांच विकेट से एशिया कप का खिताब जीत लिया। रिंकू सिंह ने भारत के लिए विजयी चौका लगाया। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में चार छक्के और तीन चौके लगाते हुए (नाबाद 69) रनों की मैच विजयी पारी खेली।







A glorious triumph for Team India in the Asia Cup 2025!

इससे पहले आज यहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान अच्छी शुरुआत दिलाई।



दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। एक समय ऐसा लगा रहा था कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने साहिबजादा फरहान को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। साहिबजादा फरहान ने 38 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के लागते हुए 57 रन बनाये। इसके बाद 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने सैम अयूब (14) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।







इसके बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे पाकिस्तान का मध्यमक्रम और पिछल्लू बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गये। 20वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने मोहम्मद नवाज (छह) को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउटकरा पाकिस्तान की पारी का 146 के स्कोर पर अंत कर दिया। पाकिस्तान के आठ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।भारत की ओर से कुलदीप यादव ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने दो-दो विकेट लिये।(एजेंसी)

मोहम्मद हारिस (शून्य) को अक्षर पटेल ने आउट किया। 15वें ओवर में पाकिस्तान का चौथा विकेट फखर जमान के रूप में गिरा। उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराया। फखर जमान ने 35 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 46 रनों की पारी खेली।